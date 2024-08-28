熊本トヨタ自動車が26日、阿蘇グリーンストックに100万円を寄付しました。 10年前からハイブリッドカーの販売1台ごとに1000円を毎年、阿蘇の草原を守るために寄付していて、寄付総額は1150万円ということです。お金は野焼きボランティアの装備品などに使われます。