熊本トヨタ自動車が26日、阿蘇グリーンストックに100万円を寄付しました。 10年前からハイブリッドカーの販売1台ごとに1000円を毎年、阿蘇の草原を守るために寄付していて、寄付総額は1150万円ということです。お金は野焼きボランティアの装備品などに使われます。
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