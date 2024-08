THE BLACK LABEL初のガールズグループMEOVVのメンバーANNA(アンナ)がベールを脱いだ。昨日(27日)、THE BLACK LABELは公式SNSチャンネルを通じて、MEOVVの4人目のメンバーANNAのトレーラー映像を公開した。ANNAの目にフォーカスを合わせた「EYES OF MEOVV」の映像は、MEOVVのデビューを心待ちにするK-POPファンの好奇心を刺激し、期待を高めた。メンバーたちの目だけを公開する「EYES OF MEOVV」は、5匹の猫をグループのアイデ