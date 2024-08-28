声優の花澤香菜がインスタグラムを更新。ちまたで似ていると話題の?あのひと?と、ついに対面を果たしたことを報告した。花澤の投稿に登場したのは、パリ五輪柔道女子48キロ級で金メダルに輝いた角田夏実。「ぽかぽかで、角田夏実選手にお会いすることができました」として、27日お昼放送のバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）で共演が実現した。花澤と角田は、パリ五輪開催中にSNSなどで似ていると話題になっており