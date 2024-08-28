林芳正官房長官は２８日午前の記者会見で、公選法違反容疑などで捜査を受けている堀井学衆院議員（自民党離党）に関し、「選挙や政治活動は公選法など関係諸法令の規定に従い、一人一人の政治家が適正に対応すべきだ」と述べた。