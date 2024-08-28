敦賀原発2号機を審査不合格とする「審査書」の案を議論する原子力規制委の定例会合＝28日午前、東京都港区原子力規制委員会は28日の定例会合で、日本原子力発電敦賀原発2号機（福井県）が原発の新規制基準に適合せず、再稼働の条件となる審査に不合格とする「審査書」の案を了承した。一般からの意見公募を1カ月間実施し、10月以降に正式決定する。不合格は2012年の規制委発足後初となる。原電は東海第2原発（茨城県）と合わせ、