みなさんは「カブサ」という料理をご存知だろうか。筆者はカルディで「カブサの素」という炊き込みご飯の素を見つけて初めて知った。シナモンやクローブ、コリアンダーといった複数のスパイスを使っている炊き込みご飯で、サウジアラビアでは国民食とも言われているほどのポピュラーな料理だそう。お祝いごとなどで人が集まったときにも食べられるという。ビリヤニに似ているようでそうではない料理、一度も食べたことがないけどさ