クライムドラマ「UNIT ONE-特別機動捜査班-」シーズン3より、“北欧の至宝”マッツ・ミケルセンと兄ラース・ミケルセンが夢の兄弟共演を果たしたエピソードが2024年9月6日に「アクションチャンネル」で独占日本発放送される。 © DR 2000 all rights reserved © DR 2000 all rights reserved 「UNIT ONE-特別機動捜査班-」は、デンマーク各地を巡りながら難事件の捜査に臨む警察の精鋭チ&#12540