自民党の小泉進次郎元環境相（４３）は２８日、党総裁選（９月１２日告示、同２７日投開票）に関し、同６日に記者会見を開いて出馬を表明すると発表した。高い知名度と若さから、次期衆院選に向けて党内に待望論も出ている。無派閥議員に影響力を持つ菅義偉前首相が支援する見通し。林芳正官房長官（６３）は同３日にも表明する方向だ。小泉氏は当初、３０日の立候補表明で調整していた。台風１０号の接近を考慮したとみられる