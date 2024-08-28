中国軍機の日本領空侵入「意図はない」外交部記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京8月28日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は27日の記者会見で、日本が中国軍機による領空侵犯を確認したとしていることについて質問に答え、中国は他国の領空に侵入する意図はないと強調した。記者:日本は26日、中国軍機が日本領空を侵犯したため戦闘機を緊急発進させたと発表した。また在日中国