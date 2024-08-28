韓国の公共放送KBSが、8月15日の「光復節」に日本国歌『君が代』を流した件を改めて謝罪した。【画像】KBS、大炎上した光復節の「着物放送」KBSは8月27日、視聴者請願掲示板を通じて「放送後、制作と放送の経緯、編成過程などに対する事実関係を調査し、再発防止対策を準備している。日帝を称賛したり、美化したりしようとする意図はまったくくなかった」と釈明した。“称賛の意図がない”ということに関して、当時放送したオペラ