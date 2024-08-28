厚生労働省は２８日、２０２５年度予算概算要求を公表した。一般会計総額は２４年度予算比１．４％増の３４兆２７６３億円。高齢化に伴う社会保障費の増加などを受け、過去最大となった。物価高騰対策や賃上げ促進などの関係経費は金額を示さない「事項要求」としており、最終的な予算額はさらに膨らむ見通しだ。電子カルテの利用促進といった医療・介護サービスのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進経費に３５８