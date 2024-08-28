新紙幣の発行からおよそ2カ月、渋沢栄一ゆかりの埼玉県深谷市が欲しかった記番号1番の1万円札を入手しました。【画像】「栄一」にちなみ記番号「A1」の新1万円札を熱望していた深谷市についに…■ATMで偶然入手福岡在住の男性が寄贈埼玉県深谷市小島進市長「本当に想像もしなかったから、思いが伝わったというか。渋沢栄一さんが縁でつなげてくれたのかな」新1万円札に印刷されている「近代日本経済の父」渋沢栄一が生まれ