26日、ウクライナドローンロシア南西部サラトフ州にある高層マンションに激突した映像です。AP通信などによりますと、女性1人が重傷を負ったということです。ウクライナ軍はそこから10キロ先にあるロシア軍の基地を標的にしていましたが、新築マンションの情報がなく、ぶつかったとみられるということです。（「グッド！モーニング」2024年8月28日放送分より）