パイレーツ戦の4回、19号2ランを放つカブス・鈴木＝ピッツバーグ（ゲッティ＝共同）【ピッツバーグ共同】米大リーグは27日、各地で行われ、カブスの鈴木はピッツバーグでのパイレーツ戦に「3番・指名打者」で出場し、3試合ぶりの19号2ランを放つなど4打数2安打2打点だった。試合は9―5で勝った。ドジャースの大谷はオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数2安打。チームは2―3で負けた。レッドソックスの吉田は6―3