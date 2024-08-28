水川あさみ（41）主演の連ドラ「笑うマトリョーシカ」（TBS系=金曜夜10時）も佳境へ。《政界のドロドロに切り込んでる》《この内容をいまのこの時期に放送できてるの、すごい》なんて感想もある。ある意味、現実の自民党総裁選も追い風か。TVerお気に入り登録数は現在80万人超えで、夏ドラマの中では8位。レビューサービス「Filmarks」の評価も5点満点で3.6とまずまずだ（8月27日現在）。窪田正孝が日テレのトーク番組で夫婦円満