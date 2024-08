photo:Timothy Norris7月26日にフロリダで幕を開けたサミー・ヘイガーの北米ツアーが佳境に入っている。8月31日に予定されているセントルイス公演を終えると、その次の公演地は名古屋。9月には<THE BEST OF ALL WORLDS>と銘打たれたこの規格外ツアーが、いよいよ日本にも巡ってくるのだ。このツアーに掲げられたタイトルには、2004年に発売されたヴァン・ヘイレンのベスト・アルバム『THE BEST OF BOTH WORLDS』を連想させずに