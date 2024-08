「Francfranc」は、9月6日(金)から、5つのディズニー・アニメーション映画をコンセプトに開発した新しい商品シリーズ「MAGIC of CHEMISTRY」を、全国の店舗およびオンラインショップで発売する。【写真】『塔の上のラプンツェル』のトートバッグも登場!「MAGIC of CHEMISTRY」アイテム一覧■物語の名シーンやストーリーを表現今回「MAGIC of CHEMISTRY」の第1弾として登場するのは、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプン