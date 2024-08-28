10:30氷見野日銀副総裁、金融経済懇談会挨拶 14:00氷見野日銀副総裁、金融経済懇談会会見 14:15ウォラーFRB理事、グローバル・フィンテック・フェスティバル出席（質疑応答あり） 21:15マン英中銀委員、講演 23:30米週間原油在庫統計 29日2:00米5年債入札（700億ドル） 5:20米エヌビディア四半期決算 7:00ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり） ※予定