「リーガル シュー＆カンパニー（REGAL Shoe & Co.）」が、新作シューズ「Revive Classic Loafears」を8月31日に発売する。渋谷にある旗艦店と公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 新作シューズは、1960年代にアメリカで展開していたリーガルのアーカイヴモデルを、リーガル シュー＆カンパニーのフィルターを通して約60年の時を経て復刻。ソールには、「ヴィブラム（Vibram）」の屈曲性と軽量性に優れ