米津玄師『LOST CORNER』が、8月28日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初週DL数1万4349DLを記録し、初登場1位を獲得した。【動画】米津玄師「がらくた」ミュージックビデオこれで「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、自身通算3作目の1位獲得。初週DL数1万4349DLは、ソロアーティスト今年度最高初週DL数【※1】【※2】を記録した。本作は、米津玄師の約4年ぶりとなるアルバム。NHK連