¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÃÓÃ«¼ÂÍª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢£¹·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±´ü¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÅÄÃæÆ·¥¢¥Ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê£²£¹¡Ë¡£ÃÓÃ«¥¢¥Ê¤Ë¤Ï¤«¤Í¤Æ?£³ÈÖ¼ê?¤Î¾ÇÁç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÃÓÃ«¥¢¥Ê¤Ï£Ø¤Ç¡Ö£¹·îËö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö£²£°£±£¹Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ°ÊÍèÍ¥¤·¤¤ÀèÇÚÊý¡¢Íê¤â¤·¤¤¸åÇÚÃ£¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊÆ±´ü¤Ë