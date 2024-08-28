NY株式27日（NY時間12:11）（日本時間01:11） ダウ平均41162.53（-77.99-0.19%） ナスダック17727.12（+1.35+0.01%） CME日経平均先物38330（大証終比：+30+0.08%） 欧州株式27日GMT16:11 英FT100 8345.46（+17.68+0.21%） 独DAX 18681.81（+64.79+0.35%） 仏CAC40 7565.78（-24.59-0.32%） 米国債利回り 2年債 3.931（-0.005） 10年債3.848（+0.032） 30年債4.146（+