ハルノブムラタ(HARUNOBUMURATA)の2025年春夏コレクションが、2024年8月27日(火)、東京の国立新美術館にて発表された。テーマは「BUT THE IDEA, THE ESSENCE OF THINGS」。ショーは、ロシア出身の作曲家・ピアニスト、キリル・リクター(Kirill Richter)の演奏のもとに行われた。彫刻家ブランクーシに誘われて衣服をまとうこと。削ぎ落とした先に立ち現れるその本質とは何だろう──今季のハルノブムラタにとって、その問いかけに答