NY株式27日（NY時間11:05）（日本時間00:05） ダウ平均41250.70（+10.18+0.02%） ナスダック17775.43（+49.66+0.28%） CME日経平均先物38320（大証終比：+20+0.05%） 欧州株式27日GMT15:05 英FT100 8353.45（+25.67+0.31%） 独DAX 18706.99（+89.97+0.48%） 仏CAC40 7577.69（-12.68-0.17%） 米国債利回り 2年債 3.931（-0.005） 10年債3.844（+0.028） 30年債4.140（