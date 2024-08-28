■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (219A) Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ 東証グロース [ 分析中 ] (4392) ＦＩＧ 東証プライム [ 割高 ] (3099) 三越伊勢丹 東証プライム [ 割高 ] (215A) タイミー 東証グロース [ 分析中 ] (177A) コージンバイオ 東証グロース [ 分析中 ]