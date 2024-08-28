【PEANUTS SNOOPY's Funny Faceフィギュア】 9月中旬 発売予定 価格：1回300円 スヌーピーA タカラトミーアーツは、ガチャ商品「PEANUTS SNOOPY's Funny Faceフィギュア」を9月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、表情豊かなスヌーピーのフィギュア。怒ったような顔や舌を出した顔、大きく口を開けた顔な