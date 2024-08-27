岩手県内は２７日午後、線状降水帯の発生で非常に激しい雨に見舞われ、盛岡市内を流れる中津川が氾濫危険水位を超えた。市は午後１０時半現在、一部地域の１万４１２５世帯、２万５８０９人に避難指示を出し、中野地区活動センター、玉山地区公民館、市立河南中学校などに避難所を開設した。