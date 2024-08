『ときめきメモリアル』シリーズ1作目のリメイク作品『ときめきメモリアル forever with you エモーショナル』が、Nintendo Switchで2025年に発売されることが決定した。【動画】顔が激変!『ときめきメモリアル』リメイクの新映像『ときめきメモリアル』は、1994年5月27日にPCエンジンSUPER CD-ROM2向けに発売された恋愛シミュレーションゲーム。1995年10月13日にPlayStation版『ときめきメモリアル 〜forever with you〜』が