【Age of Mythology: Retold】 9月4日発売予定 価格:3,800円より Microsoftが展開するリアルタイムストラテジー「Age of Empires」シリーズの中でも異彩を放つ外伝的なタイトルがある。それが「Age of Mythology」だ。ギリシア神話や北欧神話など、神話の世界観がモチーフとされており、従来の「Age of Empire」シリーズ同様に古代の