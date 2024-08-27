27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比80円安の3万8220円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万8288.62円に対しては68.62円安。出来高は3759枚となっている。 TOPIX先物期近は2681ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.20ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物