台風10号（サンサン）の接近に伴い、肥薩おれんじ鉄道が8月28日～30日の計画運休を発表しました。（8月27日午後5時50分現在） 肥薩おれんじ鉄道は、28日午前9時台の列車から順次運転を取りやめ、正午以降は終日運休します。最終列車は以下の通りです。 【8月28日】＜八代～出水間＞・下り＝午前10時53分八代発出水行き・上り＝午前9時10分出水発八代行き ＜出水～川内間＞・下り＝午前8時42分出水発川内行き