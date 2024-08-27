21:00 ハンガリー中銀政策金利（8月） 予想6.75%前回6.75% 貿易収支（7月） 予想-15.5億ドル前回-10.369億ドル 拡大消費者物価指数(IPCA)（8月） 予想0.2%前回0.3%（前月比) 22:00 米住宅価格指数（6月） 予想0.0%前回0.0%（前月比) 米住宅価格指数（2024年 第2四半期） 予想N/A前回1.1%（前期比) 米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月） 予想