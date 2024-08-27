【モデルプレス＝2024/08/27】生歌の音源で踊る動画をSNSにアップするunaが「次元飛び越えて可愛い」と話題になっている。【写真】TikTokで話題・生歌で踊る美少女って何者？◆「次元飛び越えて可愛い」生歌音源で踊る美少女・unaとは？TikTokにて、流行りの音源に合わせて自身が歌い踊る姿を公開し、8月27日現在50万以上のフォロワーを獲得しているuna。アニメ「2.5次元の誘惑」（毎週金曜夜22：30〜ほか、TOKYO MXほか）のエンデ