EGO-WRAPPIN’『 Dance,Dance.Dance 2024』 2024.07.21(sun) 日比谷野外大音楽堂 それは、今年の夏の始まりの物語。7月21日、日比谷野外大音楽堂、EGO-WRAPPIN’『 Dance,Dance.Dance 2024』。最高気温34度の猛暑の中、毎夏恒例の野外ライブを、夏祭りのように待ちわびた人たちで会場内はいっぱいだ。みんなどことなく中納さん森さんに似た、オーガニックでお洒落な格好の大人が多い。カーキ色の新作Tシャツが可愛い