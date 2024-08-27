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金子賢、16kg減のビフォーアフター公開「同一人物とは思えない」驚きの声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 金子賢が27日にSNSで、自身の「ビフォーアフター」を公開した
  • ボディービルの大会に出場するため16kgのダイエットに励んだという
  • 見た人からは「同一人物の体格とは思えない」などと驚きの声が寄せられた
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