引っ越し大手「サカイ引越センター」（堺市）の賃金制度は不当だとして、社員ら6人が27日、未払い残業代など計約3600万円の支払いをサカイに求める訴訟を大阪地裁に起こした。原告側は残業代が低く抑えられているとして、「裁判で給与体系の見直しにつなげたい」と訴えている。＜写真＞大量のアマゾン配達物がぎゅうぎゅうに詰め込まれた軽バン原告は作業員兼ドライバーの社員3人と元社員の3人。大阪や神奈川など5府県に居住し