JR東海は27日、岐阜県瑞浪市大湫（おおくて）町のリニア中央新幹線日吉トンネル工事現場近くで最大2・4センチの地盤沈下が確認されたと明らかにした。同トンネル工事を巡っては井戸などの水位低下が見つかっており、地下水の低下に伴い地盤に影響が生じた可能性がある。同社は付近の約60世帯の家屋を調査する方針。【写真】リニア中央新幹線の中間駅同日の岐阜県環境影響評価審査会地盤委員会の中で報告した。同社によると、