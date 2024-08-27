欧州株上げ幅縮小、英ＦＴ指数０．１％高 東京時間19:26現在 英ＦＴＳＥ100 8336.90（+9.12+0.11%） 独ＤＡＸ18648.81（+31.79+0.17%） 仏ＣＡＣ40 7595.34（+4.97+0.07%） スイスＳＭＩ 12308.68（-45.67-0.37%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:26現在 ダウ平均先物SEP 24月限41296.00（-39.00-0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5633.25（-3.75