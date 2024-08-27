元プロ野球選手で野球解説者の山崎武司氏が22日、YouTubeチャンネル『アスリートアカデミア【岡崎郁 公式チャンネル】』で公開された動画「【vol.1】山崎武司さん登場 / 古巣の今シーズンを一問一答一刀両断 / 松木平・大野・高橋・小笠原・柳の投手陣について / キーマンは石川昂弥と浅村栄斗 / 支配下枠5を残して補強終了」に登場。中日・岡林勇希の不調が続いた要因を分析した。山崎武司氏○岡林勇希のバッティングを分析三重県