JAIMAと、JSIAは、「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2024(旧RSC-TIC)」を幕張メッセ 国際会議室で開催します。 JAIMA/JSIA「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2024」 【日時】2024年9月5日(木) 9時30分〜17時30分予定2024年9月6日(金) 9時30分〜17時35分予定【会場】幕張メッセ国際会議場2階国際会議室 JAIMAと、JSIAは、「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2024(旧R