■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０８月２７日１４４円９８～００銭（△１．０９） ０８月２６日１４３円８９～９２銭（▼１．９２） ０８月２３日１４５円８１～８３銭（△０．５５） ０８月２２日１４５円２６～２８銭（▼０．８８） ０８月２１日１４６円１