日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限7941(7909) 12月限31(31) TOPIX先物 9月限6697(6697) 日経225ミニ 9月限164952(164952) 10月限7860(786