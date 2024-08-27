日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 12022( 11105) 12月限60(60) TOPIX先物 9月限 16531( 16250) 12月限 3( 3) 日経225ミニ 9月限189818(18981