フジテレビが運営する動画配信サービスFODは11月3日から、タイBLドラマ『Love in The Air』の日本リメイク版となる『Love in The Air-恋の予感-』(略名、LiTA)を先行独占配信します。■南雲奨馬、濱屋拓斗、鈴木曉、長妻怜央の若手俳優4名が主役2022年に制作されたタイBLドラマ『Love in The Air』は、Payu(嵐)、Rain(雨)、Prapai(風)、Sky(空)の4人が主役を飾る作品。2組の激しくも優しい愛の展開に、世界中で話題とな