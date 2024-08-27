日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2024年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万7250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 109( 109) BNPパリバ証券 56(56) モルガンMUFG証券25(25) ソシエテジェネラル証券23(23) 楽天証