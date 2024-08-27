日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2024年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 82(82) SBI証券 62(28) BNPパリバ証券 24(24) ソシエテジェネラル証券19(
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