日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2024年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 82(82) SBI証券 62(28) BNPパリバ証券 24(24) ソシエテジェネラル証券19(