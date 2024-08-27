地球温暖化の影響により年々気温が上昇し、今年の夏は厳しい暑さとなっています。昨年の夏はこんなに暑かっただろうかと感じるほど暑い日が続き、体力を奪われる日々。今年はなんと10月まで平年気温を超える暑さが続くとのことで、まだまだ気は抜けません。気温の上昇もさることながら電気代の高騰が懸念されている今年は、節電を意識しながら熱中症予防など暑さ対策が必須となります。東京都が脱炭素化に向け実践するプロジェクト