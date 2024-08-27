福井県鯖江市に本社を構える冨士経編(ふじたてあみ)は、シニア向けケアウェアブランド「millevies」シリーズより、睡眠着「トロネム toronemu by millevies」を、9月1日(日)に同社WEBサイトで発売する。デザインと生地の工夫で安眠へ導く「トロネム toronemu by millevies」16,500円(税込)は、“睡眠の量を確保し、さらに睡眠の質を向上して、シニア世代の生活を笑顔にしたい”という願いから「睡眠健幸」をキーワードに生まれた睡