『一番くじ Pokemon Type:Ghost』が、2024年9月14日より順次発売されることが決定した。1回680円。【写真】ゴースト集結！ミミッキュライト、ゲンガーぬいぐるみ…一番くじ一覧■ラインナップ一覧・A賞 ゲンガーぬいぐるみ・B賞 ミミッキュライト・C賞 ぬいぐるみマスコット・D賞 チェンジングマグカップ・E賞 プレート・F賞 ぷっくりラバーマグネット・G賞 クリアステッカー＆ギミッククリアファイルセット・H賞 ハンドタオル・