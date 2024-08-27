気象台は、午後5時49分に、大雨警報（浸水害）を盛岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・盛岡市に発表内陸では、27日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■盛岡市□大雨警報【発表】・浸水27日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量40mmピーク時間27日夕方